Пьяных водителей не остановил коронавирус – их ловят в тех же количествах

Свердловская Госавтоинспекция продолжает рейды выходного дня, в ходе которых ловит пьяных водителей. За минувший уикенд было задержано 168 автомобилистов, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. «Из них 28 водителей отказались от прохождения освидетельствования и 24 были задержаны в состоянии алкогольного опьянения за рулем уже повторно», – рассказали в ведомстве.

Самым вопиющим стал случай близ Каменска-Уральского. Сотрудники ГИБДД города остановили ВАЗ-21120 под управлением 34-летнего мужчины. Освидетельствование показало, что он пьян. При этом в машине находились пять пассажиров, включая троих детей – трех, четырех и семи лет. «Правила перевозки детей не соблюдались: детские удерживающие устройства не применялись, ремнями безопасности были не пристегнуты. Сотрудниками ГИБДД было установлено, что водитель двигался из Верхней Пышмы и был намерен доехать в Курганскую область к родственникам. Водитель был отстранен от управления транспортным средством», – сказали в ГИБДД по региону.

Екатеринбург, Елена Сычева

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