«Мегафон» позволит клиентам старше 65 лет пользоваться услугами при нулевом балансе

«Мегафон» решил поддержать своих клиентов в условиях карантина. Абонентам старше 65 лет позволят оставаться на связи и пользоваться услугами даже при нулевом балансе. Для остальных бесплатными сделают звонки в дипмиссии, на горячие линии туроператоров и авиакомпаний.

Предложение особенно актуально для тех пожилых людей, которые в текущих условиях вынуждены соблюдать домашний режим. Достаточно позвонить в call-центр «Мегафона» – и сотрудник подберет одну из бесплатных услуг, которая позволит оставаться на связи.

«В частности, сотрудник call-центра сможет зачислить на счет абонента любую сумму до 3000 рублей, погасить которую можно будет позже и без комиссии. Эти бесплатные услуги доступны абонентам старше 65 лет, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями», – рассказали в пресс-службе «Мегафона».

Все без исключения абоненты могут бесплатно принимать входящие вызовы от любых операторов, в том числе зарубежных. Это правило действует и при отрицательном балансе.

Кроме того, «Мегафон» сделал бесплатным звонки на горячие линии, которые оказывают поддержку в сложной эпидемиологической ситуации.

«Мегафон» сделал бесплатными звонки для всех своих абонентов на номера посольств и консульств России в других странах, авиакомпаний, справочной РЖД, турагентств, Ситуационного центра МИД, а также горячие линии Ростуризма, департамента здравоохранения, Роструда, программы «Здоровая Россия», – рассказали в пресс-службе оператора.

Полный список номеров опубликован на сайте компании: www.megafon.ru/go/helpline.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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