«Яндекс» оценил самоизоляцию Екатеринбурга на тройку

«Яндекс» начал оценивать индекс самоизоляции в крупных российских городах. Екатеринбург, к сожалению, высоких баллов ко времени начала рабочего дня не получил. В утренние часы активность горожан оценивалась на 4 балла из пяти возможных, к 9 утра столице Среднего Урала оценку снизили до 3,6 балла. Для сравнения, Нижний Тагил заработал 4,1 балла. А накануне вечером Екатеринбург заработал 2,8 балла.

Яндекс выставляет оценки по пятибалльной шкале, сравнивая уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычных будней, – значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, – это 5 баллов.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 31.03.20

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