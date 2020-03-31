Застройщик Академического продлил программу «Ипотека от 1,9%» на готовые квартиры

АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» принял решение продлить программу «Ипотека от 1,9%» на готовые квартиры. Ставка действует на весь срок кредита, предоставляется без страховок и иных выплат.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе компании, совместная программа с ПАО «Меткомбанк» распространяется эксклюзивно на ряд готовых объектов в Академическом районе: квартал «Преображенский» (блоки 05,06, 07 и 08), квартал «Близкий» (26.1.1, 26.2).

«Ипотечная программа, которая позволяет приобрести жилье на уникальных условиях по ставке от 1,9%, стартовала в Академическом районе 2019 году, – отмечает Виктор Кривошеин, генеральный директор АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое». – Учитывая активный интерес к программе, совместно с нашим партнером, ПАО «Меткомбанк», нами принято решение о ее продлении. Это позволит многим нашим покупателям даже в период экономической нестабильности решить жилищный вопрос».

Согласно условиям программы, минимальная ставка – 1,9% годовых – предоставляется при первоначальном взносе не ниже 71% покупной цены квартиры на период не более 5 лет. При максимальном сроке кредитования – до 8 лет – и взносе не ниже 71% действует ставка 3,9%. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб., но не менее 20% от стоимости приобретаемой жилой недвижимости. Максимальный период – не более 8 лет, сумма – не более 6 млн. руб. Воспользоваться программой могут граждане РФ в возрасте от 21 до 65 лет.

Ипотека с эффективной ставкой от 1,9% (причем без страховки, иных выплат), в первую очередь, ориентирована на покупателей, которые уже имеют большую часть необходимой суммы для покупки жилья, к примеру, накопления или средства от реализации вторичного жилья.

«Программа идеально подошла семьям, которые планируют расширение жилплощади, например, в связи с рождением ребенка, – отмечает Виктор Кривошеин. – Другая распространенная ситуация – это покупка квартиры для детей, которые выросли и переезжают жить отдельно. Родители, уже имеющие определенные накопления, добавляют недостающую сумму на выгодных условиях и помогают приобрести первое жилье».

По отзывам новоселов, это большая поддержка со стороны застройщика и банка, т.к. иначе для покупки пришлось бы брать потребкредиты или вовсе откладывать сделку, чтобы еще подкопить. А по программе «Ипотека от 1,9%» и квартира готова, и срок кредита приемлемый.

Пример расчета платежа представлен на сайте akademicheskiy.org.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 31.03.20

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