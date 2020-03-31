ПокаДома: Николай Цуканов объявил конкурс для творческих уральцев

По поручению полпреда президента в УрФО Николая Цуканова объявлен окружной конкурс сетевого контента #ПокаДома.

Как сообщили РИА «Новый День» в аппарате полпредства, конкурс проводится с 31 марта по 5 апреля. 6 апреля – подведение итогов зрительского голосования (количество лайков) на основе решения рабочей группы аппарата полпреда.

Конкурс пройдет в четырех возрастных группах: от 7 до 13 лет; от 14 до 25 лет; от 25 до 50 лет; старше 50 лет.

Уральцам предлагают показать, как и что можно сделать, находясь дома, от клининга до приобретения новых навыков и освоения новых возможностей сетевых коммуникаций. Это лайфхаки, творческие работы любого жанра, любые другие активности в рамках требований действующего законодательства России.

Особый акцент можно сделать на интересные и нестандартные по форме и по содержанию советы для жизни в условиях самоизоляции и социального дистанцирования. Участники конкурса должны залить в свои аккаунты в соцсетях «ВКонтакте», Instagram, Tik-Tok, «Одноклассники» мини-ролики длиной до 90 секунд, или текстовые посты с фотографиями с хештегом #ПокаДома или #оставайсядома. Ссылки в сети по хештегу собирает рабочая группа аппарата полпреда, лучшее выставляется на сайт. Дополнительно можно направить ссылку непосредственно в полпредство: konkursurfo@yandex.ru.

Трое победителей в каждой возрастной группе получат подписки на лучшие видеопорталы, образовательные платформы, магазины электронных книг, а также возможность сотрудничества с ведущими производителями медиаконтента.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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