Генплан Екатеринбурга растянулся до 2041 года

В администрации Екатеринбурга началась разработка нового Генплана развития города до 2041 года. Предыдущий проект, рассчитанный до 2035 года, был раскритикован застройщиками на общественных слушаниях. Поэтому городские власти приняли решение о переносе горизонта стратегического планирования еще на шесть лет. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в обсуждение новой редакции документа будут вовлечены градостроители, архитекторы, инвесторы и представители общественности.

«Совместно с МБУ «Мастерская генерального плана» мы презентуем профессиональному сообществу проект Генерального плана развития Екатеринбурга до 2041 года. К примеру, все знают, что дороги мегаполиса перегружены, и один из акцентов проекта направлен на развитие общественного транспорта. Транспортная составляющая, объекты социальной сферы, зеленый каркас, – все это будет учтено в проекте Генплана», – заявил вице-мэр Екатеринбурга по капстроительству Алексей Бирюлин.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский распорядился завершить разработку нового генплана до марта 2021 года. До этого срока должны быть организованы общественные слушания с участием экспертов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 31.03.20

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