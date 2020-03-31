Репетиции парада Победы в Екатеринбурге начнутся с 14 апреля

Администрация Екатеринбурга опубликовала план перекрытий дорог во время проведения тренировок военной техники для участия в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Репетиции Екатеринбургского гарнизона запланированы на 14, 16, 21, 23 апреля, а также ночные тренировки 29 апреля, 2 и 4 мая. Генеральная репетиция парада на площади 1905 года состоится 7 мая.

По пути следования военной техники городские улицы будут перекрыты для движения по следующему графику.

С 07:40 до 09:30 14 апреля, 16 апреля, 21 апреля и 23 апреля 2020 года по улице Дорожной, от улицы Окраинной до улицы Городской.

С 09:00 до 13:00 14 апреля, 16 апреля, 21 апреля и 23 апреля 2020 года:

по улице Новосибирской второй, от улицы Палисадной до улицы Чемпионов;

по улице Зенитчиков, от улицы Палисадной до улицы Братской;

по улице Палисадной, от улицы Новосибирской второй до улицы Окраинной;

по улице Окраинной, от улицы Палисадной до улицы Эскадронной;

по улице Эскадронной, от улицы Окраинной до улицы Новосибирской второй.

С 20:00 20 апреля 2020 до 04:00 21 апреля 2020, с 20:00 24 апреля до 04:00 25 апреля, с 20:00 27 апреля до 04:00 28 апреля 2020 года:

по проспекту Ленина, от улицы Пушкина до улицы Хохрякова;

по улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина;

по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина.

С 20:00 29 апреля до 04:00 30 апреля, с 20:00 2 мая до 04:00 3 мая, с 20:00 4 мая до 04:00 5 мая, с 05:00 до 12:00 7 мая 2020 года:

по проспекту Ленина, от улицы Тургенева до улицы Репина;

по улице Репина, от проспекта Ленина до улицы Малышева;

по улице Татищева, от улицы Репина до улицы Мельникова;

по улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина;

по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина.

На время прохождения колонны Екатеринбургского гарнизона к месту проведения тренировок и парада войск предусмотрено оперативное закрытие движения всех видов транспорта с 19:00 29 апреля, 2 мая и 4 мая; с 05:00 7 мая и 9 мая 2020 года:

по улице Окраинной, от улицы Палисадной до улицы Дорожной;

по улице Палисадной, от улицы Окраинной до улицы Новосибирской второй;

по улице Зенитчиков, от улицы Палисадной до улицы Братской;

по улице Патриса Лумумбы, от улицы Братской до улицы Московской;

по улице Московской, от улицы Патриса Лумумбы до проспекта Ленина;

по пандусам транспортной развязки на улице Московской;

по улице Посадской, от улицы Большакова до улицы Пальмиро Тольятти;

по улице Пальмиро Тольятти, от улицы Посадской до улицы Московской.

Кроме этого, будет запрещена парковка на площади 1905 года с 20:00 29 апреля до 04:00 30 апреля, с 20:00 2 мая до 04:00 3 мая, с 20:00 4 мая до 04:00 5 мая, с 05:00 до 12:00 7 мая 2020 года.

В пресс-службе мэрии отметили, что на период закрытия улиц будут установлены временные дорожные знаки, а также изменен режим работы светофоров.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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