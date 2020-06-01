Град, гроза и ветер до 25 метров в секунду ждут Свердловскую область сегодня

Сегодня в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидаются шквалистый ветер с порывами до 25 м/с, крупный град, грозы и очень сильный дождь. Жителям рекомендуют не работать на свежем воздухе и по возможности оставаться дома.

«Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить. Без крайней необходимости на улицу не выходить, а переждать непогоду в офисе или квартире, отключив на период грозы электробытовые приборы», – советуют в ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Если сильный ветер и гроза застали вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, остановочных комплексов, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий. Не стоит прятаться от грозы под деревьями и одиночно стоящими предметами. Не приближайтесь к водоемам и не пользуйтесь телефоном, лучше его выключить.

Напомним, во время майского урагана в Свердловской области погибли четыре человека. В Екатеринбурге при падении строительного крана погиб крановщик. Еще одного мужчину убило дверью складского помещения на улице Самолётной, другой мужчина погиб в результате падения фрагмента крыши, сорванной сильным ветром с двухэтажного здания по улице 1 Мая в городе Арамили. Во 2-м микрорайоне Полевского женщина 1953 г. р. получила травмы при падении ветки тополя – она умерла в больнице.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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