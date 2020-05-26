По фактам гибели людей во время урагана возбуждены уголовные дела (ФОТО)

По всем четырем фактам гибели людей в результате вчерашнего урагана возбуждены уголовные дела. Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области, в Октябрьском районе Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда) по факту гибели крановщика 1997 г.р. в переулке Низовом. По версии следствия, руководители организации не приостановили работу крана на время непогоды, что и стало причиной гибели молодого человека.

Остальные три уголовных дела возбуждены по ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. Напомним, в результате несчастных случаев погибли три человека: мужчину 1983 г.р. убило дверью складского помещения на улице Самолётной в Екатеринбурге; еще один мужчина, 1963 г.р., погиб в результате падения фрагмента крыши, сорванной сильным ветром с двухэтажного здания по улице 1 Мая в городе Арамили; во 2-м микрорайоне Полевского женщина 1953 г.р. получила травмы при падении ветки тополя – она умерла в больнице.

Фото СУ СКР по Свердловской области

Во всех четырех случаях для определения точных причин смерти людей назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовных дел продолжается. В ходе следствия устанавливаются причины и условия, которые способствовали произошедшим трагедиям.

Фото СУ СКР по Свердловской области

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