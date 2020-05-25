Минимум два человека погибли в результате урагана в Свердловской области

В Свердловской области в результате урагана погибло минимум два человека: в Екатеринбурге и Арамили. Есть и другие пострадавшие, которые доставлены в больницы. Кроме того, в городах из-за повреждений линий отключено электричество, повалены деревья.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», ураганом повалило кран на стройплощадке в Екатеринбурге. По уточненной информации, крановщик скончался, сообщают «Вести Урал». Есть еще один погибший – житель Арамили, его убило сорвавшейся с дома крышей, когда мужчина пошел переставлять машину.

Житель Академического в Екатеринбурге, который стал героем многих видеороликов (за него упала крыша паркинга) остался жив и даже отказался от госпитализации. Как сообщили в УК района Академический, мужчина сам себе вызвал скорую. У него не диагностировали ни серьезных травм, ни переломов. Он предпочел не ездить в больницу.

Добавим, что в ГУ МЧС РФ по Свердловской области количество умерших предоставить не готовы, – об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе. Ранее МЧС сообщало, что от урагана пострадала также жительница Полевского, которая в бессознательном состоянии находится в больнице. На нее упали ветки деревьев.

«В десятках муниципальных образований зарегистрированы отключения электричества. Под удар стихии попали в большей степени территории в пригородах Екатеринбурга. Это Белоярский и Сысертский городские округа. Также наблюдаются точечные нарушения электроснабжения в пригородах Невьянска и Ревды. В настоящее время без электроснабжения остаётся порядка 16 тысяч человек, которые запитаны от электросетевой инфраструктуры филиала «Свердловэнерго», – сообщает МЧС.

По данным спасателей в Екатеринбурге также зарегистрирован десятки случаев падения деревьев, повреждены десятки автомобилей, кровли строений, конструктивные элементы одного балкона жилого дома. Расчистку улиц и дорог от поваленных деревьев проводят коммунальные службы.

Штормовое предупреждение в Свердловской области продолжает действовать, спасатели просят население быть бдительными и соблюдать меры безопасности. Без крайней необходимости не выходить на улицу.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 25.05.20

Куйвашев официально продлил ограничительные меры по коронавирусу до 1 июня. / У врачей ЦГКБ № 24 и ГКБ № 40 не нашли антитела к коронавирусу. / На Куйбышева упавший тополь оборвал трамвайные провода (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»