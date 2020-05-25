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Понедельник, 25 мая 2020, 16:09 мск

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Гроза в Екатеринбурге: повалены деревья, летают заборы и крыши (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге – гроза с сильным ветром. Жители города сообщают о поваленных деревьях. Так, на улице Куйбышева дерево рухнуло на дорогу – перекрыто движение в сторону цирка. На Уралмаше во дворе дома деревья рухнули на несколько машин, запаркованных на газоне, в районе метро Динамо во дворах придавило машину, аналогичное ЧП произошло на Уктусе.

Жители разных районов города рассказывают о поваленных деревьях во дворах.

Как рассказал читатель «Нового Дня», в Зеленой роще повален металлический забор, которым огородили место реконструкции.

На юго-западе города, по словам другого читателя, унесло крышу парковки.

Ветром повалило не только деревья – в районе перекрестка улиц Блюхера-Уральская упал строительный кран. Упавшие деревья перекрыли движение на улице Куйбышева.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что пока сообщений о ЧП из-за грозы не поступало. В «МРСК-Урал» фиксируют некоторые перебои с электроэнергией, но практически везде сработала автоматика повторного включения.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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