Метеорологи: сильный ветер в мае для Урала – норма

В Свердловской области продолжают обсуждать прошедший накануне шторм, жертвами которого стали уже четыре человека. Это самое большое количество погибших от непогоды в регионе за последние годы. Однако при этом никаких чрезвычайных явлений для Среднего Урала не было.

«Нельзя называть это ураганом, ураган это скорость ветра более 33 м/с. Был очень сильный ветер, в Екатеринбурге метеостанция зафиксировала максимум до 23 м/с. В мае нередко порывы ветра бывают до 18-24 м/с, и в целом за всю историю из опасных явлений ветра в мае – явление частое. За все время наблюдения максимум составил 30 м/с», – прокомментировала начальник отдела метеорологических прогнозов ФГБУ «Уральское УГМС» Анна Мишарина. По прогнозам, сегодня ветра уже можно не боятся, штормовое предупреждение закончилось.

Сильные ветра в регионе на самом деле бывают ежегодно, каждое лето случаются грозы, во время которых падают деревья, скамейки, крыши и т.д. Чаще всего последствия – побитые машины и проблемы с энергоснабжением. Широко обсуждались события 2017 года, когда сильным ветром были разрушены дома в поселке Староуткинской. Тогда погиб один человек. Вчера на Урале погибли трое: крановщик на стройплощадке, мужчина, на которого упала крыша дома и мужчина, которого прибило железной дверью. Сегодня стало известно, что скончалась женщина из Полевского, на которую рухнула ветка тополя.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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