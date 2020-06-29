В Полевском возбуждено уголовное дело из-за смерти пенсионерки, на которую в грозу упало дерево

В Полевском возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» из-за рухнувшей ветки тополя. Во время грозы деревом убило пенсионерку. Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, ранее к дисциплинарной ответственности был привлечен сотрудник мэрии Полевского, который вовремя не осмотрел территорию общего пользования, где росло дерево. Глава администрации города получил представление от прокуратуры. В итоге город принял решение о кронировании тополей. В прокуратуре также уточнили, что уголовные дела расследуются из-за смертей во время грозы в Екатеринбурге.

Напомним, 25 мая на Урал обрушилась гроза с сильным ветром. По словам метеорологов, такая непогода характерна для региона, однако жертвами стали четыре человека. В Арамили мужчина скончался под упавшей крышей, в Екатеринбурге погибли крановщик на стройплощадке и мужчина, которого ударило железной дверью. В Полевском на пенсионерку упала ветка тополя, она скончалась на следующий день.

Полевской, Людмила Прокофьева

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