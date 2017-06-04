Последствия урагана в Свердловской области: 1 человек погиб, 8 ранены (ФОТО, ВИДЕО) / В городах вводят режим ЧС, 25 населенных пунктов сидят без света, возможны задержки поездов

Около 3 тысяч человек сейчас устраняют последствия мощного урагана, который обрушился вчера на Свердловскую область.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сильнее всего пострадали Нижний Тагил и Староуткинск – здесь введен режим чрезвычайной ситуации. В эти населенные пункты направлены дополнительные силы МЧС из Екатеринбурга и Челябинской области. Там работает около 1400 человек, 267 единиц техники. Вчера поздно вечером спасатели завершили работы по расчистке дорог от упавших деревьев – ураган повалил их около сотни. Теперь необходимо починить кровли 26 многоквартирных и восьми частных домов, пострадавших от сильного ветра.

Энергетики восстанавливают опоры линий электропередачи, чтобы вернуть свет в квартиры тысяч горожан, и поврежденные трамвайные линии. Из социальных объектов в зону отключения попала первая центральная городская больница. В районы Нижнего Тагила, где временно не ходят трамваи, перевозчики направят дополнительные маршрутные такси.

В Староуткинск прибыла группировка спасателей специализированной пожарно-спасательной части в количестве 75 человек во главе с заместителем начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Валерием Казаковым. Расчистка улиц и придомовых территорий – первоочередная задача спасателей. Сильный ветер по оперативной информации повредил кровли 8 частных жилых домов, 45 опор ЛЭП. Администрацией поселка на базе культурно-досугового центра был развернут пункт временного размещения для жителей поврежденных домов, но они отказались там находиться и разместились у родственников.

«По предварительной информации, в общей сложности в различных населенных пунктах грозовой фронт повредил кровлю 180 частных жилых домах. В городах и поселках повалены деревья. В Нижнем Тагиле в результате непогоды погиб 1 человек – это 33-летний екатеринбуржец Евгений Мошкин, которого придавило деревом. Еще 8 граждан получили травмы, из них четыре человека госпитализированы, в том числе 1 ребенок. В настоящее время основные усилия направлены на восстановление электроснабжения в 25 населенных пунктах. В муниципальных образованиях, пострадавших от непогоды, организованы экстренные заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям», – отмечают в ведомстве.

Ранее озвучивалось, что грозовой фронт с шквалистым ветром оставил без света населенные пункты в Горноуральском, Ирбитском, Камышловском, Каменском, Нижнетагильском, Невьянском, Красноуральком, Первоуральском, Полевском, Дегтярском, Сысертском, Белоярском городских округах. Энергоснабжение также нарушено в Егоршино, Ревде и ее пригороде, в Верхней Пышме и Слободо-Туринске.

В то же время, из-за урагана на Среднем Урале возможны задержки в движении поездов. По информации пресс-службы Свердловской железной дороги, деревья во время непогоды падали на провода контактной сети, зафиксированы скачки напряжения. Так, например, произошло вчера на железнодорожном переезде автотрассы Екатеринбург – Каменск-Уральский, где ветром оборвало провода электросети, из-за чего грузовой поезд встал на переезде. Сейчас аварийно-восстановительные бригады СвЖД ведут ликвидацию последствий разгула стихии. «Свердловская железная дорога просит пассажиров внимательно следить за объявлениями на вокзалах и в поездах. О движении поездов на конкретных направлениях можно узнать на сайте ОАО «РЖД»», – добавляют на СвЖД.

4 июня на территории Свердловской области вновь прогнозируются опасные погодные явления: грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с. В связи с этим в регионе продлено действие штормового предупреждения. Специалисты Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Свердловской области продолжают уточнение обстановки по последствиям непогоды через единые дежурно-диспетчерские службы. Силы и средства МЧС, а также муниципальных образований продолжают работать в режиме повышенной готовности. В Главном управлении МЧС России по Свердловской области развёрнут оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды.

Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области и РИА «Новый День»

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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