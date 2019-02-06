Администрация Нижнего Тагила заплатит 600 тысяч за ветку дерева, которая чуть не убила ребенка

Администрация Нижнего Тагила выплатит 600 тысяч родителям школьника, на которого упала ветка дерева после урагана. ЧП случилось два года назад, но мальчик лечится до сих пор.

Ребенок 2006 года рождения серьезно пострадал после урагана, который прошел в Свердловской области в июне 2017 года. Ребенок ехал на велосипеде по обочине дороги на улице Щорса, когда на него упала отломившаяся ветка тополя. Это произошло 11 июня, а неделей ранее в регионе был ураган. Ребенок получил тяжелую травму головы. Более трех недель мальчик провел в стационаре, из них неделю в тяжелом состоянии (кома I-II степени). Амбулаторное лечение продолжается до сих пор.

«В ходе проверки установлено, что администрацией г. Нижний Тагил не были приняты достаточные меры по своевременному обследованию и кронированию тополей по ул. Щорса, что повлекло за собой получение малолетним ребенком указанной выше травмы», – сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. В суде прокурор требовал взыскать с администрации 1 миллион рублей по компенсации морального вреда. Дзержинский районный суд Нижнего Тагила взыскал с администрации 600 тыс. рублей. Судебный акт не вступил в законную силу.

Нижний Тагил, служба информации

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