После урагана: в Староуткинске разбирают завалы, есть пострадавшие и случаи мародерства (ВИДЕО)

В Староуткинске, наиболее пострадавшем на Урале от субботнего урагана, начался разбор завалов и ремонт жилых домов.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в поселке пострадало порядка десятка жилых домов – трое жителей с травмами разной степени тяжести были госпитализированы. На данный момент на месте работает несколько десятков сотрудников МЧС.

ВИДЕО

Спасателям приходится строить новые деревянные каркасы вместо снесенных ветром крыш. При этом на месте событий съемочная группа NDNews.ru обнаружила только одну группу из пяти профессиональных строителей – так называемых «шабашников», которых помочь с восстановлением домов пригласила местная администрация. Отметим, что в поселке постоянно дежурят полицейские, однако, по словам местных жителей, уже были отмечены единичные случаи мародерства. Так, например, у местного кладбища, из-за ветра обрушились кровельные листы, которые позже пропали. Вместе с тем, организовано горячее питание, с пострадавшими – многие из них люди пенсионного возраста, работают психологи МЧС.

Как сообщалось ранее, на устранение последствий урагана будут выделены средства резервного фонда области. По предварительным оценкам, потребуется не менее 100 миллионов рублей. Восстановительные работы в Нижнем Тагиле и Староуткинске, по утверждению ДИП губернатора, должны быть завершены максимум в течение трех дней.

Всего удару стихии в минувшие выходные подверглись 48 населенных пунктов региона. В результате штормового ветра, скорость которого достигала 25 метров в секунду, электроснабжение было нарушено на территории 11 муниципальных образований региона – без света остались жители около 6,8 тысячи домов, в том числе свыше 200 многоквартирных, где проживает более 110 тысяч человек. Ураган унес жизнь одного человека, девять свердловчан, в том числе один ребенок, получили травмы.

Видео из разрушенного Староуткинска смотрите на нашем канале.

Староуткинск, Максим Бородин, Александр Саливанчук

Староуткинск. Другие новости 05.06.17

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