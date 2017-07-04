Жильцы разрушенных ураганом домов в Старотукинске так и не получили компенсацию

Почти все жильцы пострадавших от июньского урагана домов в Староуткинске лишены компенсации. Деньги на восстановление жилфонда выделяли из резервного фонда региона, сообщал официальный портал правительства. Но, как оказалось, власти поучаствовали в помощи людям лишь частично и не всем. Спустя месяц после ЧП жители Староуткинска рассказывают, что в деньгах им было отказано по формальным причинам.

«Администрация выделила 37 листов шифера, два бруса и тридцать досок. На этом все кончилось. Сказали, мы в доме не прописаны, потому денег не дадут. И ничего, что мы живем тут 17 лет, и этот дом мужу достался от родителей», – сообщила NDNews.ru Нина Суслова, одна из пострадавших. На закупку железа и досок для новой крыши Сусловы потратили пятьдесят тысяч рублей из своего кармана. В такой же ситуации оказались остальные пострадавшие от урагана.

«У нас на улице у всех крыши сорвало, а прописаны три человека. Люди по 20 лет живут, по всем документам владеют домами, а от них отделались. Мы написали заявление на компенсацию 6 июня. До сих пор ответа в письменной форме не получили. В устной форме нам сказали: раз не прописаны, денег не будет», – дополнила рассказ соседки еще одна пострадавшая, Ольга Богданова.

Напомним, что ситуации, в которых власти пытаются сэкономить на жертвах стихии, в Свердловской области уже были. Так, жители Ирбита год добивались в суде выплат за подтопление домов весной 2016 года.

Староуткинск, Антон Гуськов

Староуткинск. Другие новости 04.07.17

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