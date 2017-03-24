Суд обязал власти Ирбита выплатить компенсации жертвами паводка-2016

Публикации за 24.03.17

Жители Ирбита, в 2016 году ставшие жертвами мощного паводка, одержали очередную важную победу над чиновниками. Не дожидаясь положенных компенсаций от областного правительства, они обратились с исками в суд, который обязал местные власти оказать финансовую помощь пострадавшим.

Как передает корреспондент NDNews.ru, наше агентство выпустило уже целую серию материалов, посвященных борьбе рядовых уральцев с нерадивыми чиновниками, которая продолжается почти год (подробнее об этом затяжном противостояния можно прочитать здесь, здесь и тут). Если вкратце – жертвы получили лишь по 10 тысяч «моральных» в качестве единовременной выплаты.

Вопрос возмещения материального ущерба в виде 50 тыс. рублей остался висеть в воздухе. Такая ситуация, в частности, возникла в Ирбите, власти которого долго судились с прокуратурой на предмет того, кому положена эта сумма. В конечном счете, Свердловский областной суд указал: компенсации в 50 тысяч положены каждой жертве стихии. Так как паводок в Ирбите признали ЧС федерального масштаба, средства должны быть выделены из резервного фонда правительства РФ, в посредники определили свердловское правительство.

Однако и здесь администрация Ирбита сработала не в пользу граждан, с большим опозданием направив региональным властям соответствующие списки по компенсациям. В результате, не дожидаясь разрешения бюрократической возни, жители Ирбита самостоятельно подали иски о возмещении материального ущерба, потребовав от администрации города оказать финансовую помощь. Руководствовались они решением Свердловского областного суда.

«И вот сегодня, мы и наши соседи – всего две семьи – выиграли дело. Местный суд встал на нашу сторону и удовлетворил иски о 50 тысячах рублей, положенных нам. Решение суда в силу еще не вступило, тем не менее, мы рады такому развитию событий. Где администрация Ирбита будет искать деньги – это их дело. Главное, что теперь за нами стоит закон, – сообщила в разговоре с корреспондентом агентства одна из пострадавших Ольга Попова. – Пока что мы единственные, кто выиграл свои иски. Скорее всего, за нами, тоже не дожидаясь выплат со стороны властей региона, в суд пойдут и другие жертвы паводка прошлого года».

Добавим, что ранее ирбитчане выказывали удивление тому, что областное правительство строит планы на грядущее половодье, не компенсировав до сих пор пострадавшим ущерб за 2016 год. Между тем, гражданам на свои средства пришлось восстанавливать жилища, покупать зимой дрова, унесенные большой водой, и самостоятельно готовиться к очередному удару стихии. Многие влезли в долги и недавно не исключали, что начнут палаточные митинги возле здания администрации Ирбита. Учитывая сегодняшнее решение местного суда, вероятно, протестных акций удастся избежать.

Ирбит, Свердловская область, Игнат Бакин

Ирбит, Свердловская область. Другие новости 24.03.17

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