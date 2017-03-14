В результате паводка на Среднем Урале может подтопить 11 населенных пунктов

Публикации за 14.03.17

В Свердловской области пока не известна дата пика весеннего половодья, но специалисты уже сегодня предупреждают: из-за снежной зимы паводок может оказаться опаснее прошлогоднего. Несмотря на то, что спасатели и минприроды заявляют о своей готовности к всевозможным ЧП, жителям «опасных» территорий рекомендуют поскорее застраховать личное имущество, чтобы не повторилась прошлогодняя ситуация, когда сотни людей лишились своего имущества, а потом месяцами выбивали из властей компенсацию.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня подготовку к паводку обсудили на заседании правительства области. Министр общественной безопасности Александр Кудрявцев доложил, что временно отрезанными от обычных путей сообщения могут оказаться 76 населенных пунктов в 14 муниципальных образованиях. Подтопление угрожает 13 низководным мостам. По словам министра, для обеспечения населения запланирован завоз 147 тонн необходимых продуктов и товаров первой необходимости. Также на время пропуска паводковых вод будут открыты 29 временных паромных переправ.

При наихудшем развитии ситуации подтопление жилых домов ожидается в 11 населенных пунктах, 223 домах, где проживают 335 человек. Для них всех, как заявил Кудрявцев, подготовлены места временного размещения. В «зоне риска» – Ирбит, Ирбитский район, Горноуральский округ, Полевской, поселки Афанасьевский и Гайны (Ачитский округ), деревня Баронская (Нижний Тагил), Динас и Билимбай (Первоуральский округ), Староуткинск. Точные даты прохождения паводковых вод пока неизвестны, как неизвестно и то, будут ли в марте новые снегопады.

В то же время на заседании вспомнили о жителях Ирбита и других городов, которые после бурного прошлогоднего половодья долго не могли выбить компенсацию за испорченное имущество. Напомним, пока жертвы паводка на Среднем Урале получили лишь по 10 тысяч «моральных» в качестве единовременной выплаты. Этот процесс начался в августе только после того, уральцы обратились с гневным письмом к президенту РФ. Правительство. Свердловской области начало выделение средств из регионального резервного фонда. Субсидии в размере 21 млн рублей дали Ирбитскому району, Гарям, Верхотурью, Слободо-Туринскому МО и Туринскому ГО, где от половодья пострадали более 2 тыс. человек. Вопрос возмещения материального ущерба в размере 50 тысяч рублей остался висеть в воздухе. На сегодняшнем заседании и губернатор Евгений Куйвашев, и министр Александр Кудрявцев заявили, что главам «многоводных» муниципалитетов следует срочно обратить внимание населения и страховщиков на необходимость страхования личного имущества.

Эта идея не вызвала энтузиазма у Геннадия Агафонова – мэра многострадального Ирбита. «Граждане как-то не особо активны… и страховщики в таких местах не очень охотно работают. Но я сделаю себе пометку, посмотрим», – обещал мэр.

Агафонов также рассказал, что вскрытие рек в Ирбите ожидается во второй половине апреля. При наихудшем развитии событий в зоне подтопления могут оказаться 87 домов и 127 приусадебных участков. На «опасной» территории проживают до 500 человек, в том числе 69 детей. Однако все необходимое, по словам мэра Ирбита, подготовлено.

Евгений Куйвашев, подводя итог обсуждению вопроса, заявил, что подверженных подтоплению населенных пунктов на Среднем Урале немного, а значит, «нужно отработать, как часы». «Ничего сложного тут нет», – резюмировал губернатор.

NDNews.ru будет следить за развитием событий.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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