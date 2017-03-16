Под Нижним Тагилом насчитали 70 домов, которые уйдут под воду

Публикации за 16.03.17

Как минимум три поселка под Нижним Тагилом уйдут под воду этой весной. Такие данные на заседании противопаводковой комиссии представили местные чиновники.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, за последние две недели власти оценили состояние гидротехнических сооружений и уровень воды в водохранилище. Так, на НТМК все ГТС находятся в норме. За две недели удалось снизить уровень воды в Леневском водохранилище на 32 сантиметра. Осталось еще 30 см свыше норматива, специалисты комбината рассчитывают, что предпаводковый уровень будет достигнут к 1 апреля. Нижнетагильский Водоканал и специалисты ВГОКа доложили, что у них тоже все в порядке. Единственная проблема – укрепление и расчистка берегов водоемов в садовых товариществах. Но об этом должны позаботиться сами садоводы.

Тем не менее, десятки домов остаются под угрозой затопления. По словам начальника отдела гражданской защиты населения администрации города Андрея Жбанова, в зону вероятного подтопления попадают 29 домов в Висимо-Уткинске, 21 – в Баронской и 20 – в Евстюнихе.

По всей Свердловской области специалисты спрогнозировали подтопление домов в 11 населенных пунктах, от мира из-за затопленных мостов и размытых дорог может отрезать 76 населенных пунктов в 14 муниципальных образованиях. При этом из-за снежной зимы паводок может оказаться опаснее прошлогоднего. Несмотря на то, что спасатели и минприроды заявляют о своей готовности к всевозможным ЧП, жителям «опасных» территорий рекомендуют поскорее застраховать личное имущество, чтобы не повторилась прошлогодняя ситуация, когда сотни людей лишились своего имущества, а потом месяцами выбивали из властей компенсацию, и далеко не всем удалось ее получить.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 16.03.17

Обнаружено тело пропавшего лидера фанатов баскетбольного клуба УГМК – рядом с трупом нашли наркотики. / Что советского в культуре XXI века и как большевики изменили Таиланд. Научная конференция, посвященная 1917 году, пройдет в УрФУ. / Ищем гей-пропаганду в «Красавице и чудовище», танцуем с Безруковым и смотрим на 23 личности в 1 человеке (ВИДЕО). Кинопремьеры недели. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»