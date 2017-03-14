«Мы по миру скоро пойдем, палатки у мэрии поставим!» / Жертвы паводка-2016 до сих пор не получили компенсаций и готовы выйти на митинги

Публикации за 14.03.17

Жители Среднего Урала, ставшие прошлой весной жертвами паводка, удивлены позицией областного правительства, которое строит планы на грядущее половодье, не компенсировав до сих пор пострадавшим ущерб за 2016 год. Гражданам на свои средства пришлось восстанавливать жилища, покупать зимой дрова, унесенные большой водой, и самостоятельно готовиться к очередному удару стихии. Многие влезли в долги и готовы на палаточные митинги возле зданий администрации. О том, насколько сейчас непростая ситуация в провинции, которую стараются не видеть региональные власти, – в нашем материале.

Обещанных компенсаций год ждут

Как передает корреспондент NDNews.ru, пока жертвы паводка-2016 получили лишь по 10 тысяч «моральных» в качестве единовременной выплаты. Этот процесс начался в августе прошлого года после того, как уральцы написали гневное письмо президенту РРФ. Правительство области начало выделять средства из регионального резервного фонда. Субсидии в размере 21 млн рублей дали Ирбитскому району, Гарям, Верхотурью, Слободо-Туринскому МО и Туринскому ГО, где от вешней воды пострадали более 2 тыс. человек. Но вопрос возмещения материального ущерба в виде 50 тыс. рублей остался висеть в воздухе. Такая ситуация, в частности, возникла в Ирбите, власти которого долго судились с прокуратурой на предмет того, кому положена эта сумма (подробнее об этом затяжном противостояния можно прочитать здесь и здесь).

Если вкратце: чиновники сочли, что 50 тысяч стоит выплатить только прописанным в домах, но при условии предоставления техпаспортов, гарантийных талонов и товарных чеков на мебель, бытовую технику и другое испорченное водой имущество, а также заключений экспертов. У большинства такие документы не сохранились. В конечном счете, Свердловский областной суд указал: компенсации в 50 тысяч положены каждой жертве стихии. И поскольку паводок в Ирбите признали ЧС федерального масштаба, средства должны быть выделены из резервного фонда правительства РФ.

Однако, как сообщили сегодня NDNews.ru жители Ирбита, этих компенсаций они не получили до сих пор. «На 24 марта запланировано совещание в администрации Ирбита с участием прокуратуры. Главный вопрос на повестке – будет ли правительство области выделять субсидии на выплату компенсаций в 50 тысяч рублей. Сейчас выясняется, что местные власти опоздали с подачей документов на возмещение материального ущерба, сроки прошли. По закону, списки должны предоставляться в течение трех месяцев с момента возникновения ЧС. У нас ЧС официально было объявлено 13 апреля 2016 года, а направили списки в правительство региона только в январе… – отметила в разговоре с корреспондентом агентства одна из пострадавших Ольга Попова. – Ситуация запутанная, двоякая. С одной стороны, составляются уже новые бюджеты. И при этом правительству региона нельзя ответить «нет» местным властям, так как они подставят их, и будет новый суд. Но и «да» по компенсациям никто не говорит».

«Палатки готовы у мэрии поставить!»

По словам собеседницы агентства, в отсутствие посильной помощи от властей жителям Ирбита все прошедшие месяцы приходилось уповать только на себя. Сначала они за свой счет восстанавливали поврежденное имущество, делали ремонт. Чтобы не замерзнуть зимой, покупали на занятые у друзей и знакомых средства дрова, которые были унесены большой водой. «В этом году паводок, говорят, будет сильнее. И если нам не выплатят положенные компенсации, мы по миру пойдем! Нам ничего не останется, как палатки у мэрии поставить. Мы готовы на это. Людям есть нечего, и это не преувеличение», – заявила Попова.

Стоит отметить, что на сегодняшнем заседании правительства Свердловской области и губернатор Евгений Куйвашев, и министр общественной безопасности Александр Кудрявцев рекомендовали жителям «опасных» территорий поскорее застраховать личное имущество, чтобы не повторилась прошлогодняя ситуация, когда люди лишились своего имущества, а потом месяцами выбивали из властей компенсацию. Эта идея не вызвала энтузиазма у мэра Ирбита Геннадия Агафонова. «Граждане как-то не особо активны… и страховщики в таких местах не очень охотно работают», – сказал градоначальник.

О том, почему страхование имущества вызвало очередные вопросы, NDNews.ru пояснила все та же Ольга Попова. «Нам пришлось в этом году застраховать свое имущество на 1,5 млн рублей. Страховка обошлась в 15 тысяч рублей. И хоть бы какое-то субсидирование было! Хотя бы процентов 30. Ничего этого не было. Опять на свои последние кровные все делали, никакой помощи от властей… Здесь еще один немаловажный момент. Страховой случай наступает только в случае режима ЧС. А без него, даже если вода уже зашла в дома, страховщики имеют право отказать в выплатах. Посмотрим, что будет», – заключила жительница Ирбита.

Агафонов, к слову, на сегодняшнем заседании правительства сообщил, что при наихудшем развитии событий в зоне подтопления могут оказаться 87 домов и 127 приусадебных участков. На «опасной» территории Ирбита проживают до 500 человек, в том числе 69 детей.

В целом, согласно прогнозам свердловских властей, в этом году паводок может подтопить 11 населенных пунктов, 223 дома, в которых проживают 335 человек. Отрезанными от обычных путей сообщения могут оказаться 76 населенных пунктов. В «зоне риска» – Ирбит, Ирбитский район, Карпинск, Красноуфимский округ, Горноуральский ГО, Слободо-Туринский и Байкаловский МО, Махневское МО, Туринский и Талицкий ГО, Ачитский район, Нижний Тагил и Первоуральский округ, а также Староуткинск. Точные даты прохождения паводковых вод пока не известны – вскрытие рек ожидается во второй половине апреля. При этом паводок в этом году из-за снежной зимы прогнозируется сильнее и опаснее прошлогоднего.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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