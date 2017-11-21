Свердловская область предпочла забыть о поручении Путина на 3 года

Рабочей группе согласительной комиссии заксо по охране окружающей среды пришлось в срочном порядке увеличивать расходы на 116 млн рублей. Это связано с тем, что в середине октября президент Владимир Путин напомнил регионам о поручении, которое он дал ещё несколько лет назад, и к исполнению которого, как выяснилось, в Свердловской области ещё даже не приступали.

Как передаёт корреспондент РИА Новый День, речь идёт о мерах предотвращения ущерба от паводков и наводнений. После наводнений 2014 года в Сибири президент поручил регионам принять меры для недопущения нового строительства в зонах, подверженных подтоплению. Для этого было необходимо, в частности, определить границы зон затопления во всех муниципалитетах, находящихся вблизи крупных рек, и нанести эти зоны на документы территориального планирования. Ответственными были назначены губернаторы. Многие регионы поторопились сделать это, но в Свердловской области поручение отложили «в долгий ящик». 18 октября сего года глава государства дал новое поручение: полностью завершить эту работу к 1 января 2020 года.

Как сообщил сегодня на заседании рабочей группы областной министр природных ресурсов Алексей Кузнецов, в Свердловской области насчитывается 56 муниципалитетов, находящихся в зоне риска. Министерство планирует разбить их по четырём лотам, стоимость работ оценивается в 116 млн рублей.

Алексей Кузнецов подчеркнул, что делать это нужно было «ещё вчера». По его словам, отсутствие в Свердловской области утверждённых зон подтопления создавало сложности при переговорах с Федеральным центром о помощи в возмещении ущерба гражданам, пострадавшим от паводков.

Напомним, жители Ирбита , пострадавшие от паводка 2016 года, так и не смогли добиться полного возмещения ущерба. Гражданам на свои средства пришлось восстанавливать жилища, покупать зимой дрова, унесенные большой водой, и самостоятельно готовиться к очередному удару стихии.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 21.11.17

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