16 свердловских муниципалитетов рискуют утонуть во время паводка

Публикации за 06.04.17

Свердловское управление МЧС опубликовало прогноз по ситуации с весенним паводком. Вскрытие рек в регионе ожидается с 10 по 25 апреля. При средних погодных условиях весны в зону подтопления попадают 11 населенных пунктов в 8 муниципалитетах. В наихудшем случае могут быть затоплены еще 5 поселений, в том числе несколько домов в Ирбите, жильцы которых почти год добивались от властей компенсации ущерба за прошлый паводок.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе регионального управления МЧС, на реке Тавде количество снега превышает норму до 10%, в бассейне рек Исеть, Пышма, Ница, Тура и Тагил – на 10-20%, бассейн рек Чусовая и Уфа – на 20-30%, на полевых участках реки Тагил и в среднем течении реки Сосьвы – до 40% выше нормы.

По прогнозу метеорологов, активное таяние снега начнется во второй декаде апреля. В условиях средних весенних температур в зону половодья могут попасть 11 поселений в городских округах Карпинска, Красноуфимска, Туринска, Талицы, Ирбитского МО, Слободо-Туринского и Байкаловского районов, Махнево. Кроме того, ожидается затопление 13 мостов и двух автомобильных дорог – одна ведет до поселка Каквинские Печи (ГО Карпинск), вторая связывает Серов с поселками Сосьва и Гари.

Из-за половодья временно будет ограничено автомобильное сообщение с 33 населенными пунктами, для сообщения с ними МЧС организует лодочные и паромные переправы. По данным ведомства, в поселки заранее завезены продукты питания, товары первой необходимости и медицинские средства объемом около 150 тонн. Для пожарной безопасности на территориях выставлены пожарные посты.

«Затопления и подтопления объектов жизнеобеспечения, складов ядохимикатов и свалок бытовых и промышленных отходов не прогнозируются», – отметили в ведомстве.

Также в МЧС допускают ухудшение паводковой обстановки при интенсивном таянии снега. В зоны подтопления рискуют попасть еще пять муниципалитетов: 27 домов в Ирбите, 10 домов в деревне Баронская под Нижним Тагилом, 75 домов в селах Полевского округа, до 48 домов в Староуткинске и 43 жилых дома в поселках Динас и Билимбай возле Первоуральска.

На борьбу с паводком в Свердловской области выделено более 12 тысяч человек из МЧС, МВД, Минобороны и служб гражданской защиты населения. Также подготовлено более 2 тысяч единиц специальной техники и 105 катеров и лодок, отчитались свердловские спасатели.

Добавим, что ледоход уже принес проблемы жителям деревень в Каменском районе. В деревне Черноскутова стал небезопасным пешеходный мост. Подробный репортаж из населенного пункта – смотрите на канале NDNews.ru.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=YJNS9Toewss&rel=0">Video</a> ВИДЕО

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.04.17

Градсовет Екатеринбурга покинули транспортник, издатель и один из архитекторов. / Новое дело грозы Пионерки Игоря Новоселова могут рассмотреть в особом порядке. / Жителям деревни из-за разрушенного ледоходом моста приходится каждый день рисковать, чтобы попасть в школы и магазины (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»