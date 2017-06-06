В семи селах Приморья введен режим ЧС / Поврежден мост и дороги, подтоплены подворья

В семи селах Чугуевского района Приморья введен режим ЧС. Решение принято в связи с ливнями из-за которых существенно поднялся уровень воды в реках. Как сообщили в пресс-службе администрации края, в населенные пункты завезли продукты и топливо для дизельной электростанции. Там также уточнили, что аварийно-восстановительные работы начнутся после окончательной стабилизации паводковой обстановки.

В департаменте гражданской защиты Приморского края рассказали, что вчера, 5 июня, решением администрации Чугуевского района в селах Березовка, Новомихайловка, Извилинка, Соколовка, Павловка, Уборка и Антоновка введен режим чрезвычайной ситуации.

«В связи со значительным количеством осадков на территории Чугуевского муниципального района и подъемом воды в реках Уссури, Павловка, Извилинка до 1,2 метра произошло частичное разрушение дорожного полотна на автомобильных дорогах Извилинка – Березовка и Ленино – Березовка, а также поврежден мост через реку Извилинка, в результате чего нарушено транспортное сообщение в селе Березовка. Также подтоплено 25 подворий в этих селах», – уточнили в департаменте.

Там также отметили, что эвакуация населения в пострадавших населенных пунктах не производилась. По данным краевого учреждения по делам ГО и ЧС, сегодня ожидается прохождение максимальных уровней паводка в верхнем течении Уссури, с подтоплением низких мест в близко расположенных к реке населенных пунктах, сельхозугодий, отдельных участков дорог местного значения.

«Далее ожидается спад уровня воды, а до 8 июня ожидается смещение волны паводка в среднее течении реки Уссури, с подъемом уровня воды от полутора до 1,4 метров с подтоплением пойменных мест без значительных разливов и затоплений. На остальных реках края ожидаются колебания уровня воды до 30 сантиметров», – пояснили в учреждении. В ведомстве подчеркнули, опасных гидрологических явлений на территории Приморья в ближайшее время не ожидается.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 31.05.17

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