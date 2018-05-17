Паводок обернулся для якутских чиновников «уголовкой». С заторами борется ледокол

В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении чиновников нескольких муниципальных образований по факту ненадлежащего исполнения ими должностных обязанностей в части предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах поселений Усть-Майского района. Их подозревают в халатности (ч.1 ст.293 УК РФ).

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по республике Саха, по данным следствия, в ночь на 9 мая на реке Алдан на территории Усть-Майского района Якутии, начались подвижки льда, сопряженные с риском образования заторов в районе населенных пунктов Эжанцы, Эльдикан, Кюпцы и дальнейшего их подтопления.

10 мая и.о. главы Усть-Майского района ввел режим повышенной готовности, в соответствии с которым должностные лица муниципалитетов должны действовать по прописанному алгоритму. В нем отражены экстренные меры по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. Чиновники муниципальных образований «Кюпский национальный наслег», «Поселок Эльдикан», а также «Эжанский национальный наслег» ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности.

С 10 по 15 мая паводковая обстановка на территории района ухудшилась, что привело к подтоплению населенных пунктов, повреждению и уничтожению имущества местных жителей, а также возникновению угрозы для их жизни и здоровья. По данным следствия, нарушение прав и законных интересов граждан стало возможным по вине чиновников.

Согласно информации рабочей группы по отслеживанию паводковой обстановки Усть-Майского района, по состоянию на 8:00 часов 17 мая в зону подтопления в данных населенных пунктах попало 582 дома, 287 объектов индивидуального жилищного строительства, в которых проживало 1217 человек, в том числе 314 детей.

В рамках расследования уголовного дела следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, выявить круг лиц, ответственных за принятие экстренных мер по предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций на территории района, в том числе по обеспечению информирования населения, своевременной эвакуации и обеспечению сохранности имущества граждан.

Отметим, что тяжелая паводковая ситуация сложилась и в других районах Якутии. Повышения уровня воды в реках происходит из-за ледовых заторов. В связи с этим сегодня утром, 17 мая, во время облёта под руководством первого вице-премьера правительства республики, председателя комиссии по ликвидации ЧС Алексея Колодезникова было принято решение о привлечении к ликвидации затора на Лене ледокола. Ледокол направляется в район Табаги на 1660 км реки Лена, где проведёт работу по ликвидации ледового затора.

Лёд на Лене стоит над магистральным газопроводом, который идёт в заречную группу районов, поэтому решили взрывные работы не проводить и привлечь ледокол, пояснили в пресс-службе главы Якутии.

Глава подтопленного Якутска Айсен Николаев сегодня участвовал в облете территории. «Ледоход, который начался в 11 часов, оказался временным прохождением льда на Хатасской протоке. Сейчас затор стоит. Уровень воды достиг критической отметки не только в Табаге, но и в ближайших к нам Хангаласском и Мегино-Кангаласском улусах. Надеемся, что в ближайшие часы ледокол ЛОРПа сможет подойти к затору», – написал он на своей странице в Instagram.

Якутия, Иван Гридин

Якутия. Другие новости 16.05.18

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