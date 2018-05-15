Паводок разгулялся: в районе Якутска ледовые заторы, пострадали 11 населенных пунктов

Паводковая обстановка в Якутии остается тяжелой. Так, на реке Лена у Якутска по состоянию на 12:00 местного времени уровень воды достиг 665 см. Лед стоит, сообщает управление ГО и ЧС по столице республики.

По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на 12:00 уровень воды на реке Лена составляет у села Табага – 1003 см (за 2 часа – 4 см), у Якутска – 665 см (за 2 часа +43 см), у микрорайона Кангалассы – 716 см (за 2 часа +3 см). Лед стоит у всех вышеперечисленных населенных пунктов.

В связи с этим в Якутске был введен режим ЧС муниципального характера, сообщил глава города Айсен Николаев. «Ситуация складывается тревожная. Сейчас уровни воды в Табаге критические – подтопило ряд дворов в Старой Табаге. Пункты временного размещения развернуты, техника вся наготове», – написал Николаев на своей странице в Instagram.

Он также сообщил, что от Кангаласского мыса до Намского района на многие километры наблюдается сплошной лед. «Это вызывает особую тревогу – могут возникнуть серьезные заторы в районе Кангаласского мыса. И пока взрывать такой лед нет никакого смысла», – посетовал Николаев. Сейчас стартовали плановые мероприятия по заблаговременной эвакуации людей, сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития Якутии.

Так, например, из Капитоновского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Якутске были перевезены 46 проживающих. Они размещены в других домах-интернатах. Проведена проверка наличия горюче-смазочных материалов для плавательных средств. Также установлено, что на резерве у дизельной электростанции имеется 1 тонна топлива.

Тяжелая обстановка сложилась и на других территориях республики. Специалисты отмечают, что паводок 2018 года в Якутии проходит крайне проблематично из-за уровней воды выше средних многолетних значений в сочетании с метеорологическими условиями. В результате сформировались заторы льда на участках рек Амга и Алдан. Существенно пострадали 11 населенных пунктов на территории Амгинского, Чурапчинского, Усть-Майского улусов, под угрозой подтопления находятся еще 6-7 поселков.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, сейчас в подтопленных населенных пунктах работает комиссия по определению размеров ущерба, в состав которой вошли специалисты исполнительной дирекции по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ Минприроды республики Саха.

По предварительным подсчетам, на сегодняшний день для оказания финансовой помощи пострадавшему населению требуется 35 млн 750 тыс. рублей, в том числе: единовременная материальная помощь 7 млн 150 тыс. рублей, финансовая помощь за утрату имущества первой необходимости 28 млн 600 тыс. рублей.

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 14.05.18

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