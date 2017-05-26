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Скандалы и происшествия

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Публикации за 26.05.17

Глава МЧС прибыл в Ставрополье из-за паводка / От разлива рек пострадали 19 населенных пунктов
Фото: ГУ МЧС России

Глава МЧС прибыл в Ставрополье из-за паводка От разлива рек пострадали 19 населенных пунктов

Глава МЧС России Владимир Пучков прибыл в Ставропольский край, где из-за проливных дождей значительно поднялся уровень воды в реках. Он намерен проконтролировать ликвидацию последствий стихийного бедствия и оказание помощи пострадавшим, сообщили в пресс-службе МЧС. Из-за паводка на Ставрополье в двух селах было эвакуировано более тысячи человек.

«Сразу после прилёта в Минеральные Воды министр в сопровождении губернатора Владимира Владимирова отправился в наиболее пострадавший от паводка поселок Левокумка для оценки ситуации на месте», – уточнили в пресс-службе МЧС. Пучков проверил, как организованы работы в ночное время и пообщался с местными жителями.

По последним данным, из-за обильных осадков подтоплены 377 жилых дома, где проживает 1109 человек. От паводка пострадали 19 населенных пунктов в 10 муниципальных образованиях. Отселены 803 человека, в том числе 200 детей. Всего в борьбе со стихией уже задействованы более 2500 человек и 370 единиц техники, в том числе из других регионов России.

Ставрополь, Иван Гридин

Ставрополь. Другие новости 26.05.17

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