Мощные грозы затопили Тюмень и оставили без света тысячи людей / Ветер срывал крыши, валил деревья

В Тюменской области без электроснабжения остаются порядка трех тысяч человек, сообщили в пресс-службе «Тюменьэнерго». Причиной тому стали грозы с шквалистым ветром и градом, которые на пртяжении минувших выходных бушевали на территории региона.

17 и 18 июня на область дважды обрушились ливни и шквалистый ветер. В результате разгула стихии без электроснабжения остались порядка 15 тысяч граждан. «Штормовой ветер, повторно обрушившийся на Тюменскую область 18 июня, привел к многочисленным авариям на линиях электропередачи. По состоянию на 00:00 в зоне ответственности АО «Тюменьэнерго» на юге области в сети напряжением 0,4 – 10 кВ обесточено 58 ТП, без электроснабжения находятся 2,7 тысячи бытовых потребителей. Большинство отключений связаны с падением деревьев на линии электропередачи и обрывом проводов», – уточняет компания.

Энергетики сообщили, что устранением последствий удара стихии занимается 21 ремонтная бригада. «Ремонтно-восстановительные работы осложнены сильным ветром, скорость которого достигает 23 метров в секунду, и ливнем. Энергетики продолжат трудиться на объектах до полного восстановления штатной работы сетей», – уточнили в «Тюменьэнерго».

Специалисты предупреждают, что к поврежденным проводам нельзя подходить ближе чем на восемь метров, а убирать упавшие на линии деревья может быть опасно для жизни.

В результате ливней оказались подтоплены улицы многих населенных пунктов. Значительные последствия можно наблюдать и в Тюмени. После удара стихии по областному центру было практически невозможно передвигаться. Автомобили глохли на затопленных дорогах. Пешеходам не оставалось ничего, кроме как передвигаться по улицам вброд. Местами глубина потоков дождевой воды на улицах превышала метр. Местные жители сообщали в социальных сетях о сильных протечках кровель в домах, из-за чего вода текла по внутренним стенам помещений. Кроме того, есть свидетельства подтоплений в магазинах, торговых центрах.

Так, в одном из крупных торговых центров под напором ветра и дождя рухнула кровля. Множество магазинов оказались затоплены, в том числе из-за потоков воды, хлынувших с улицы через двери.

Стоит отметить, что на улучшение погоды в ближайшие часы рассчитывать не приходится.

Так, в ГУ МЧС по Тюменской области предупредили, что 19 июня на юге Тюменской области ожидаются дожди, местами сильные, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 19-24 м/с.

«При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если стихия застала вас на улице, от шквального ветра можно укрыться в подъездах, магазинах, подземных переходах. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра», – предупредили в ведомстве.

Тюмень, Иван Гридин

Тюмень. Другие новости 19.06.17

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