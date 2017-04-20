«Ночью встаем каждые три часа, проверяем уровень воды» (ФОТО) / Жители Свердловской области в тревожном ожидании паводка

Публикации за 20.04.17

Средний Урал на пороге активной фазы весенне-летнего половодья. В отдельных муниципалитетах уровень рек ежедневно поднимается на 5 сантиметров и местным жителям приходится устраивать ночные дежурства, чтобы отслеживать обстановку на водоемах и прилегающих к ним жилых секторах.

Как передает корреспондент NDNews.ru, такой вахтовый режим сейчас действует в Ирбите – одном из наиболее подверженных паводку городов Свердловской области. Каждую весну более двух сотен жилых домов и приусадебных участков здесь уходит под воду. В 2016 году паводок выдался одним из самых масштабных за всю историю города, спасатели упустили момент, когда вешняя вода вошла в Ирбит, поэтому нынче горожане сами ведут мониторинг ситуации.

«Сегодня, например, за ночь вода поднялась на 5 сантиметров. И продолжает прибывать. Мой муж ночью каждые три часа встает, смотрит уровень воды. Чтобы не получилось так, как в прошлом году, – когда утром встали, и всё уже в воде. Тогда никаких предупреждений от спасателей, к слову, не было. Этой весной хочется, чтобы была возможность детей спокойно вывезти. Им не нужно видеть это», – рассказала нашему агентству одна из местных жительниц Ольга Попова.

Горожане сетуют на то, что режим ЧС объявляют вместе с сопутствующими мероприятиями по спасению людей только тогда, когда жилые дома уже стоят в воде. По этой причине жители и организовали дежурства – чтобы в случае необходимости оповестить соседей, вывезти ценные вещи и самим экстренно эвакуироваться к друзьям или родственникам. «Но пока мы продолжаем жить в своих домах», – добавила собеседница NDNews.ru.

Примечательно, что власти Ирбита до сих пор не выплатили положенных компенсаций жертвам паводка 2016 года. Пострадавшим выдали по 10 тысяч «моральных» в качестве единовременной выплаты, но вопрос возмещения материального ущерба в виде 50 тысяч рублей остался висеть в воздухе. Причем граждане одержали победу в судебных инстанциях разного уровня, но денег от властей продолжают ждать. Глава Ирбита Геннадий Агафоном при этом уже сделал прогноз на новый паводок: при наихудшем развитии событий в зоне подтопления могут оказаться 87 домов и 127 приусадебных участков. На «опасной» территории Ирбита проживают до 500 человек, в том числе 69 детей.

Отметим, что в прошлом году к 20 апреля паводок атаковал дома 400 жителей Среднего Урала. К этому моменту уже были подтоплены 318 придомовых территорий и 78 жилых зданий. Вешняя вода «захватила» 12 низководных мостов, а также Ирбит, Верхотурье, Староуткинск и еще почти три десятка деревень и поселков. Ледоход снес несколько навесных путепроводов (например, в селе Черноскутова), МЧС начало массовую эвакуацию граждан из подтопленных территорий, а также домашних животных и скот.

Прогнозы на эту весну тоже неутешительные. По информации спасателей, вскрытие рек в регионе закончится в последних числах апреля. В общей сложности в зону подтопления могут попасть 16 крупных населенных пунктов. С 33 селами и деревнями, вероятно, будет прервано транспортное сообщение. На основных водных артериях региона количество снега превышает норму от 10 до 40%, поэтому прохождение паводка может преподнести ЧС. Половодье в принципе может быть сильнее и опаснее прошлогоднего.

На борьбу с паводком в Свердловской области выделено более 12 тысяч человек из МЧС, МВД, Минобороны и служб гражданской защиты населения. Также подготовлено более 2 тысяч единиц специальной техники и 105 катеров и лодок. В населенные пункты заранее завезены продукты питания, товары первой необходимости и медицинские средства объемом около 150 тонн. Для пожарной безопасности на территориях выставлены пожарные посты.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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