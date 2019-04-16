За сутки вода в реке Нице поднялась на 20 см: часть Ирбита снова подтоплена (ФОТО)

Город Ирбит переведен в режим повышенной готовности к борьбе с паводком, который ежегодно приводит к подтоплению дворов, а иногда и жилых домов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня уровень воды в реке Нице находится на уровне 628 см, за сутки он поднялся на 20 см. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, подъем воды продолжится. Уже сегодня подтоплены придомовые территории и подъезды к 11 жилым домам на улицах Орджоникидзе, Заречной, Междуречной, Урицкого, Северной, где проживают 29 человек, из них шесть детей. Подтоплены съезды с моста через реку Ирбит, соединяющего городские улицы. Сами жилые дома и мост пока не подтоплены. Жизнеобеспечение не нарушено. В зоне ЧП круглосуточно дежурят спасатели. По залитым водой улицам люди передвигаются на лодках и внедорожнике.

Мониторинг гидрологической обстановки на гидропостах реки Ница проводится каждые три часа, также за ней следят с помощью беспилотников МЧС. «Паводковая ситуация в Ирбите находится под контролем, силы и средства к реагированию на возможное ухудшение обстановки готовы», – заверяют в ГУ МЧС.

Напомним, Ирбит страдает от паводка практически ежегодно. Каждую весну более двух сотен жилых домов и приусадебных участков здесь уходит под воду. В 2016 году паводок выдался одним из самых масштабных за всю историю города, спасатели упустили момент, когда вешняя вода вошла в Ирбит, многие горожане понесли серьезные убытки из-за потери домашнего имущества и повреждения домов.

Ирбит, служба информации

Ирбит. Другие новости 16.04.19

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