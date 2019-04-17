Вода в Ирбите прибывает: затоплено 26 дворов, закрыты три моста

В Ирбите за сутки уровень воды поднялся еще на 9 сантиметров, территория затопления стала больше, но пока вешние воды до жилых домов не добрались. ГИБДД из-за паводка ограничивает движение.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, к 9 утра 17 апреля уровень воды поднялся до 637 см. Подтоплено 17 дворов у жилых домов, в них проживают 33 взрослых и семеро детей, кроме того, вода стоит во дворах 9 нежилых домов. За сутки спасатели на лодках перевезли на сушу 12 человек, в том числе четырех детей – тех, кому нужно было попасть на работу, в больницу, по другим делам. В МЧС уточняют, что готов пункт временного размещения, но от эвакуации местные жители отказались. На месте работают 69 человек, включая 29 сотрудников МЧС, задействованы 9 единиц техники, в том числе две лодки.

Сотрудники ГИБДД из-за паводка закрыли движение по трем мостам:

– мост через реку Ирбит, расположенный по ул. Орджоникидзе г. Ирбита;

– мост через реку Мурзу, что на 12 км автомобильной дороги регионального значения д. Дубская-д. Азёва (между населенными пунктами д. Гуни и д. Юдина Ирбитского района);

– мост, расположенный на 3 км автодороги местного значения п. Зайково – д. Молокова Ирбитского района.

Мосты откроют только после того, как уровень воды в Нице понизится.

Ирбит, служба информации

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