Паводок на Среднем Урале: от «большой земли» отрезаны 27 сел, затопление Ирбита продолжается

Паводковые воды продолжают прибывать на территории Свердловской области. Разобраны два моста, еще восемь затоплены. В Ирбите затоплены уже 33 двора.

За последние сутки уровень воды в реке Нице поднялся на 6 см и составил 643 см. Подтоплены территории у 21 жилого дома и 12 нежилых. В домах воды нет. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни ситуация стабилизируется, затем уровень воды в Нице начнет снижаться.

Накануне ГИБДД сообщила о закрытии движения по трем мостам в Ирбитском районе. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, на сегодняшний день из-за паводка отрезаны 27 населенных пунктов, где проживают 3 324 человека. Два моста разобраны – автомобильный через реку Пышму у с. Яр и пешеходный через Туру у с. Усть-Салда в Верхотурском городском округе.

Затоплены восемь мостов. Это мосты у с. Елань и у с. Городище в Байкаловском муниципальном районе, у с. Жуковское и у с. Липовское в Туринском округе, в п.г.т. Махнево, мост на р. Тура в с. Туринская Слобода, на р.Тура в д. Макуй и на реке Туре в с. Куминовское.

Екатеринбург, служба информации

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