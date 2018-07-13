Паводок в июле: на севере Свердловской области затоплены полсотни дворов

Из-за продолжительных дождей из берегов вышла река Ивдель. Затоплены полсотни дворов города Ивдель, спасатели готовятся к эвакуации людей.

Паводковыми водами подтоплены 52 придомовые территории в микрорайоне Кардон, до домов вода пока не добралась, среди населения жертв нет. В городе организовано круглосуточное дежурство спасателей. На месте дежурят медики, энергетики, добровольцы, в зоне подтопления есть 4 плавсредства и 4 мотопомпы. Развернут оперативный штаб по ликвидации последствий подтопления.

«На случай повышения уровня воды и возможной эвакуации населения зоны подтопления администрацией Ивдельского городского округа подготовлены автобусы и пункт временного размещения населения. На сегодняшний день необходимости в эвакуации жителей нет, жизнеобеспечение населения не нарушено», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В этом году на Среднем Урале практически не был заметен весенний паводок, разлившиеся реки не доходили до жилых домов, топило мосты, но вода к середине лета уже отступила.

Фото пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.07.18

Дополнение к анонсам. / 13 июля в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Родная Партия» выдвинула в городскую думу список из одного человека. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»