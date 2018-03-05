Паводок угрожает семи муниципалитетам Свердловской области

В Свердловской области начата активная подготовка к весеннему половодью.

Как сообщили РИА «Новый День» в ДИПе, в зоне весеннего половодья могут оказаться территории семи муниципальных образований. Это Карпинск, Красноуфимск, Слободо-Туринский и Байкаловский районы, Махнево, Талица и Туринский городской округ. В областном правительстве отмечают, что с учетом малоснежной зимы затопление жилого сектора в населенных пунктах маловероятно. Однако окончательный прогноз интенсивности половодья станет известен только к концу марта.

Региональному минздраву и минАПК предстоит создать необходимые запасы продовольствия, товаров первой необходимости и медикаментов в муниципалитетах, которые могут быть подвержены опасности. Также поставлена задача предусмотреть резервные варианты транспортного сообщения в случае, если участки автодорог будут временно подтоплены.

Екатеринбург, служба информации

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