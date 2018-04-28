МЧС: Сильные дожди и ветер в майские праздники могут спровоцировать паводок

В Свердловской области в ближайшее время прогнозируется резкое ухудшение погоды. В отдельных районах будут идти сильные дожди с порывами ветра до 25 м/с. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

«Обильные осадки вызовут повышение уровней рек, что может вызвать подтопление прибрежной зоны. Местным властям необходимо организовать наблюдение за гидрологической обстановкой и своевременно информировать оперативные службы об угрозе возможных подтоплений. Гражданам, кто имеет постройки в пойменной зоне рек, необходимо быть начеку и предпринять меры для сохранности имущества», – сообщили в пресс-службе свердловского управления МЧС.

Кроме того, возможны аварийные ситуации на объектах энергетики и связи, жилищно-коммунального хозяйства. Во время непогоды жителям региона рекомендуется обходить шаткие строения и дома с неустойчивой крышей, ограничить работы на высоте и на улице. Не парковать автомобили вблизи рекламных конструкций, деревьев и металлических конструкций. Водителям необходимо быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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