NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 12.04.17

Отсчет пошел. В Белоярском районе плотина разрушится через несколько дней (ВИДЕО)

Отсчет пошел. В Белоярском районе плотина разрушится через несколько дней (ВИДЕО)

В Белоярском районе паводок разрушает плотину – счет пошел на дни.

Как передает корреспондент NDNews.ru, речь идет о плотине, которую реконструировали за 42 миллиона рублей. Гидросооружение находится в селе Шиши и представляет собой насыпь над рекой Брусянкой. При участии местных властей подрядчик реконструировал ее, но по непонятным причинам одну из труб, через которую идет слив воды, закрыл фанерным листом и присыпал ковшом грунта.

Теперь, с началом активной фазы паводка, уровень воды у гидроузла, по подсчетам местных депутатов, поднимается со скоростью около метра в сутки. Если не принять срочных мер – прогнозируют они – в течение нескольких суток плотину снесет, пострадают жители окрестных населенных пунктов – поселков Гилево и Черноусово. В худшем случае, говорят парламентарии, дело может закончиться человеческими жертвами. В лучшем – произойдет затопление населенных пунктов и пострадают дома.

Видео с места событий смотрите на нашем канале.

Белоярский район, Максим Бородин, Семен Саливанчук

Белоярский район. Другие новости 12.04.17

Вместо Кавказа начальника полиции Екатеринбурга отправляют в Пермь. / Житель Тавды во второй раз за полтора года получил тюремный срок за пьяную езду. / Назначена дата последнего слова членов «банды Тропиканки».

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter