Отсчет пошел. В Белоярском районе плотина разрушится через несколько дней (ВИДЕО)

Публикации за 12.04.17

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В Белоярском районе паводок разрушает плотину – счет пошел на дни.

Как передает корреспондент NDNews.ru, речь идет о плотине, которую реконструировали за 42 миллиона рублей. Гидросооружение находится в селе Шиши и представляет собой насыпь над рекой Брусянкой. При участии местных властей подрядчик реконструировал ее, но по непонятным причинам одну из труб, через которую идет слив воды, закрыл фанерным листом и присыпал ковшом грунта.

Теперь, с началом активной фазы паводка, уровень воды у гидроузла, по подсчетам местных депутатов, поднимается со скоростью около метра в сутки. Если не принять срочных мер – прогнозируют они – в течение нескольких суток плотину снесет, пострадают жители окрестных населенных пунктов – поселков Гилево и Черноусово. В худшем случае, говорят парламентарии, дело может закончиться человеческими жертвами. В лучшем – произойдет затопление населенных пунктов и пострадают дома.

Видео с места событий смотрите на нашем канале.

Белоярский район, Максим Бородин, Семен Саливанчук

Белоярский район. Другие новости 12.04.17

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