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Публикации за 22.05.17

«Вырубили лес и просто воруют камень», – белоярские депутаты обвиняют подрядчиков в хищениях на десятки миллионов рублей (ФОТО, ВИДЕО)

«Вырубили лес и просто воруют камень», – белоярские депутаты обвиняют подрядчиков в хищениях на десятки миллионов рублей (ФОТО, ВИДЕО)

Очередной скандал вокруг муниципальных контрактов разгорается в Белоярском ГО. Местные депутаты провели собственное расследование и выяснили, что скальный грунт для ремонта двух старых дамб не покупался в карьере, а добыт «диким способом». Сначала подрядчик вырубил и выжег участок государственного леса, а затем разработал незаконный карьер, утверждают депутаты.

Новый День: ''Вырубили лес и просто воруют камень'' – белоярские депутаты обвиняют подрядчиков в хищениях на десятки миллионов рублей (ФОТО, ВИДЕО)

Речь идет о контракте на ремонт двух ветхих дамб в деревнях Шиши и Камышево. Общая сумма подряда – 130 миллионов рублей, срок выполнения работ – три года. гидротехнических сооружений NDNews.ru писал месяц назад.

Плотину размывает талыми водами

«По прошлому году глава округа Юдин предоставил думе документы о выполненных работах на 29 миллионов рублей. В этом году будет еще 50. Причем по этим документам скальный грунт закупался в карьере, а мы нашли «дикую разработку», – сообщил NDNews.ru депутат Владислав Гилев. По его словам, жители села Камышево, на окраине которого и находится не отмеченный на кадастровой карте карьер, указали, что камень вывозился на строительные площадки. По самым приблизительным подсчетам, здесь было добыто около пяти тысяч кубометров камня.

Новый День: ''Вырубили лес и просто воруют камень'' – белоярские депутаты обвиняют подрядчиков в хищениях на десятки миллионов рублей (ФОТО, ВИДЕО)

«Подрядчик просто приехали в лес, выпилил деревья, пеньки сжег, и стали воровать грунт. Накладные проверить мы не можем, глава нам их не предоставляет», – дополнил коллегу другой белоярский депутат Иван Десятков. Он добавил, что сегодня с юристами составил запросы в прокуратуру и Гослесфонд.

Новый День: ''Вырубили лес и просто воруют камень'' – белоярские депутаты обвиняют подрядчиков в хищениях на десятки миллионов рублей (ФОТО, ВИДЕО)

Белоярский, служба информации РИА «Новый День»

Белоярский. Другие новости 22.05.17

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