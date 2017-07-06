«Дом гниет под дождем, денег на новые крыши нет». Жители Староуткинска спустя месяц после урагана все еще ждут компенсаций (ВИДЕО)

В редакцию снова обратились жители Староуткинска. Они так и не получили федеральную компенсацию за ураган, сорвавший крыши с двух десятков домов. «Новый День» уже сообщал, что сначала местная администрация отказала в выплатах домовладельцам, не прописанным в своих домах – а таких среди пострадавших большинство. Сегодня еще одна пострадавшая, Яна Чуева, рассказала агентству, что она прописана в доме вместе с братом и родителями, однако денег тоже не дождалась.

«Была компенсация от местных властей – 10 тысяч. И нам обещали компенсацию из федерального бюджета. Вот, 6 июля, все еще ждем. Крышу на доме нам починили МЧС, крышу на дворе сказали делать самим. У нас уже месяц идут дожди, все гниет, ставим новые распорки. Прямо сейчас денег на новую крышу у нас нет. Хотелось бы понять, деньги будут? Или они выделены, и их распилили? Или их просто никто не выделял?» – задается вопросом женщина. Она прислала в редакцию видео разрушенных придомовых построек.

Напомним, ранее врио замначальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Эдуард Лукоянов заявлял, что после оценки ущерба пострадавшим начнут выплачивать компенсации. Если муниципалитеты не справятся своими силами, то получат средства из резервного фонда. Но, как сообщал «Новый День», до сих жители Староуткинска получили от местной администрации лишь по несколько десятков досок. Восстановлением крыш люди занимаются за свой счет.

Староуткинск, служба информации РИА «Новый День»

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