МЧС: более 1,3 тысяч пострадавших от урагана уральцев потребовали компенсаций

МЧС официально зафиксировало окончание работ по восстановлению опор ЛЭП, поврежденных ураганом в Староуткинске, Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе. «Электроснабжение восстановлено на всех территориях», – сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

В настоящее время спасатели и коммунальщики продолжают восстановление поврежденных жилых строений и кровель многоквартирных домов, учреждений образования и социальной сферы. Сотрудники МЧС оказывают адресную помощь социально незащищенным слоям населения в расчистке придомовых территорий. В ликвидации последствий ЧС задействованы 1570 человек, 315 единиц техники.

«От населения поступило более 1,3 тысяч обращений об оказании помощи и выплате компенсаций. В муниципальных образованиях работают комиссии по оценке ущерба, нанесенного стихией, и «горячие линии» для населения», – отмечают в ведомстве.

Напомним, 2 и 3 июня по Среднему Уралу прошелся сильнейший ураган. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду, в результате были повалены деревья, оборваны линии электропередачи, повреждены крыши сотен жилых домов, парализовано автотранспортное и железнодорожное сообщение. Буря оставила без света более 100 тысяч свердловчан. Наиболее сложная ситуация сложилась в Нижнем Тагиле и посёлке Староуткинск, где из-за разгула стихии ввели режим ЧС.

В результате урагана на Среднем Урале погиб один человек – его придавило деревом в Нижнем Тагиле, еще восемь человек получили травмы. Ущерб от разгула стихии превысил 170 млн. рублей.

Староуткинск. Последствия

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