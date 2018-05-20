Летающие скамейки и крыши, отключения света: в Екатеринбурге прошла первая майская гроза

В Екатеринбурге прошла первая майская гроза. После по-летнему теплого утра около полудня на город надвинулись тучи, налетел сильный ветер, зарядил сильный дождь. Не обошлось и без ЧП. Как пишут горожане в паблике «Инцидент. Екатеринбург», на улице Технической сорвало с крыши большие куски шифера, к счастью, никто не пострадал. В районе Птицефабрики в многоэтажном доме порывом ветра выдрало балконную конструкцию. На улице Тверитина упавшее дерево перекрыло трамвайные пути. В Академическом прямо под колеса едущих машин выбросило скамейку.

Во многих районах города повалило заборы, деревья, горки на детских площадках, и так далее. Как рассказали «Новому Дню» читатели, у Дирижабля порывом ветра были повреждены конструкции на крыше, из-за чего здание оказалось обесточено. В микрорайоне ЖБИ жители забавлялись, глядя, как ездят по контейнерной площадке мусорные баки.

Прошлась стихия и по соседним с Екатеринбургом городам. Например, в Арамили сорвало крышу у магазина «Магнит». Конструкции выбросило на дорогу.

Фото Сергея Быкова из группы "Инцидент. Екатеринбург"

Екатеринбург, служба информации

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