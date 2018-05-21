В Свердловской области снова объявлено штормовое предупреждение

МЧС снова предупреждает уральцев о надвигающейся непогоде – в четвертый раз за этот месяц. На этот раз речь идет о заморозках.

Как указано в предупреждении на сайте МЧС, 22 мая ночью и днем местами в Свердловской области синоптики прогнозируют заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0…-3. Сотрудники МЧС предупреждают население, органы власти, руководителей объектов жизнеобеспечения и экономики о возможных происшествиях. Информации о грозах, граде, сильном ветре и прочих неприятностях, случившихся в минувшие выходные, нет. Впрочем, в СМС-рассылке ведомство предупреждает именно о сильном ветре, до 20 м/с и дождях.

Однако в МЧС просят ограничить работы на открытом воздухе, не прятаться от ветра около стен домов, так как с крыш может слететь шифер (лучше укрыться в подъездах или подземных переходах), рекомендуют убрать вещи со двора и балконов, не парковаться около деревьев, соблюдать ПДД и правила противопожарной безопасности. «Водителям необходимо помнить, что на внешних трассах, как правило, всегда холоднее, поэтому надо тщательнее заботиться о своей безопасности. Заложите в машину минимальные средства спасения – лопату, трос, топор. При себе необходимо иметь заряженный телефон. Не забывайте одеваться соответственно времени года и погодным условиям, предусмотрите термос с горячим чаем», – напоминают в МЧС 21 мая.

«В прошедшее воскресенье на Урале наблюдалась на редкость теплая для нынешнего прохладного мая погода. Температура воздуха в Свердловской области и на юге Пермского края днем повышалась до 24-29°, на Южном Урале до 31°, что способствовало развитию бурных погодных явлений в зоне атмосферного фронта, пришедшего с европейской территории России. В большинстве районов Урала прошли грозовые дожди при порывистом ветре. Наиболее сильный ветер, достигавший критерия опасного явления и способный нанести ущерб, наблюдался в южной половине Свердловской области: 20-25 м/с, кое-где 26-28 м/с. Метеостанция Екатеринбурга отметила 22 м/с, метеостанция Кольцово 28 м/с», – сообщила главный синоптик ФБГУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко. По ее информации, в ближайшие дни похолодает, температура снизится на 5-8 градусов. Кратковременные дожди и грозы вероятны во второй половине текущей недели (24 мая на севере, 25 мая на юге Свердловской области).

Екатеринбург, служба информации

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