Гроза оставила без света свердловские города

Гроза с сильным ветром оставила без света сразу несколько населенных пунктов в Свердловской области. Речь идет об Артинском, Красноуфимском, Михайловском, Первоуральском, Ревдинском, Сысертском и Белоярском районах. Как сообщили в пресс-службе Свердловэнерго, электроэнергия отключена примерно у 30 тысяч человек. При этом гроза двигается на восток области, фиксируются новые отключения.

В пресс-службе главного управления МЧС России по Свердловской области сообщили, что все силы и средства приведены в режим повышенной готовности, развернут оперативный штаб.

Екатеринбург, служба информации

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