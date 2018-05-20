МЧС предупредило о внезапном штормовом ветре в Екатеринбурге

Главное управление МЧС России по Свердловской области предупреждает об усилении ветра до 20 метров в секунду. Причем, по данным спасателей, ветер может подняться внезапно.

«При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Важно не оставлять детей без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в подземном переходе или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиями, под деревьями. Опасно при штормовом ветре оставаться в автомобиле или автобусе, поэтому следует покинуть авто и укрыться в ближайшем здании. Если вы выехали за пределы населённого пункта, то целесообразно выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете. При нахождении на открытой местности, лучше всего скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле», – отметили в пресс-службе ведомства.

Там напомнили, что при перепадах подачи электроэнергии надо обесточить все бытовые приборы.

Екатеринбург, служба информации

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