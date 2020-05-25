Ураган повалил кран на стройплощадке гимназии (ФОТО)

В Екатеринбурге на стройплощадке упал кран. Его повалило ураганным ветром. По некоторым данным, это стройплощадка нового здания гимназии №35.

«На место выехала оперативная группа, информация будет позднее», – сказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

По информации «Нового Дня», упавший кран уже разобрали строители. На месте ЧП о происшествии говорят только дырка в заборе и сломанная скамейка.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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