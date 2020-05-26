Число жертв урагана в Свердловской области увеличилось до четырех

В Свердловской области увеличилось число жертв урагана, который прошел по региону накануне.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, умерла женщина из Полевского. Ей было 67 лет. На нее упала ветка тополя, оборвавшаяся от сильного ветра. «Следственным отделом по городу Полевскому проводится доследственная проверка по факту смерти женщины. Инцидент произошел у одного из домов по улице 2-й микрорайон в Полевском. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», – сказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее сообщалось о гибели крановщика на промплощадке в переулке Низовом в Екатеринбурге – кран упал от порыва ветра, мужчина получил травмы и скончался в больнице. Также известно о смерти мужчины на улице Самолетной, его, по некоторым данным, прибило тяжелой железной дверью. Кроме того, погиб мужчина в Арамили – на него упала кровля, сорванная ветром с двхуэтажного здания.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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