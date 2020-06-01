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Понедельник, 1 июня 2020, 16:10 мск

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Под Белгородом ураган снес крыши с нескольких домов

Фото: ГУ МЧС Белгородской области

В Белгородской области из-за ураганного ветра была повреждена кровля нескольких зданий. Шторм буквально сорвал крышу с жилых домов. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Сильный дождь с ветром до 18 м/сек обрушился на поселок Северный. В результате на трехэтажных домах частично разрушилась кровля. В общей сложности пострадали четыре жилых дома и два, которые еще не успели сдать в эксплуатацию.

Местные жители публикуют в социальных сетях фото и видео, записанные во время урагана. Ветер был настолько сильный, что повалил десятки деревьев и перевернул автомобиль. Есть кадры, на которых над землей формируется торнадо. Смерч поднял вверх обломки зданий и мусор.

Кроме того, в некоторых районах шторм сопровождался крупным градом. Огромные ледяные горошины обрушились на пешеходов и припаркованные машины.

Информация о пострадавших не поступала.

По прогнозам синоптиков, плохая погода будет сохраняться в регионе до конца недели.

Белгород, Зоя Осколкова

Белгород. Другие новости 01.06.20

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