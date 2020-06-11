МЧС рекомендует отказаться от отдыха на природе: будет град и дожди с порывами ветра

Из-за резкого ухудшения погоды МЧС просит жителей Свердловской области отказаться от отдыха на природе и купания в водоемах. Завтра обещают порывы ветра до 18 м/с, грозы и град.

«В период непогоды рекомендуется без особой необходимости не выходить на улицу, не проводить работы на открытом воздухе и на высоте, отказаться от отдыха на природе. Автомобилистам следует предусмотреть возможность парковки автомобилей на крытых стоянках, чтобы защитить их от града, а также возможного падения слабо закрепленных конструкций и деревьев при порывистом ветре, – рекомендуют в ГУ МЧС РФ по Свердловской области. – Во время грозы не приближайтесь к водоемам и не пользуйтесь телефоном, лучше его выключить. Вода является отличным проводником электричества, поэтому при грозе следует немедленно выйти из водоема и отойти от него на безопасное расстояние (минимум 100 м). Не стоит пережидать ее на берегу в палатке или под деревьями».

Если град застал вас на улице, а никакого укрытия рядом нет, нужно постараться защитить от ударов голову – можно закрываться руками, одеждой, сумкой. Под деревьями прятаться не стоит. Дома в непогоду стоит закрывать окна и дымоходы, отключать электроприборы от источников питания.

Напомним, во время майского урагана в Свердловской области скончались четыре человека. В Екатеринбурге при падении строительного крана погиб крановщик. Еще одного мужчину убило дверью складского помещения на улице Самолетной, другой мужчина погиб в результате падения фрагмента крыши, сорванной сильным ветром с двухэтажного здания по улице 1 Мая в городе Арамили. Во 2-м микрорайоне Полевского женщина 1953 г. р. получила травмы при падении ветки тополя – она умерла в больнице.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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