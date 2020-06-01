На Среднем Урале около 350 тысяч семей получили матпомощь на детей

С сегодняшнего дня начались выплаты на детей от 3 до 16 лет – на каждого ребенка полагается по 10 тысяч рублей. В Свердловской области средства получили 355 386 семей. Как сообщили в региональном отделении ПФР, средства выплачены на 507 746 детей по заявлениям, которые родители подали до 22 мая включительно.

Всего в Свердловской области на пособие имеют право 700 тысяч детей от 3 до 16 лет. Ранее в ПФР отмечали, что заявления будут принимать до 1 октября.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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