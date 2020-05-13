В ПФР назвали типичные ошибки при подаче заявки на выплаты для детей от 3 до 16 лет

Заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Свердловской области Ольга Шубина назвала типичные ошибки, которые совершают граждане, желающие получить пособие в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Шубина пояснила, что одна из самых распространенных ошибок – подача заявления через личный кабинет Пенсионного фонда, тогда как правильно это делать через портал госуслуг. Если у человека нет на нем регистрации, ее следует сначала получить. Кроме того, обязательно нужно указать СНИЛС родителя и ребенка. Если у ребенка еще нет СНИЛС, его также необходимо получить, иначе заявление не пройдет и не будет обработано. СНИЛС на ребенка можно получить через клиентский центр Пенсионного фонда, но только по предварительной записи, чтобы не создавать очереди. Кроме того, необходимо очень тщательно проверять все банковские реквизиты. Торопиться, по словам Шубиной, не стоит – заявления принимают до 1 октября.

Всего в Свердловской области на пособие в размере 10 тысяч рублей имеют право 700 тысяч детей от 3 до 16 лет.

Напомним, 11 мая сайт госуслуг не выдержал нагрузки и перестал функционировать. Поводом для обрушения ресурса послужило заявление Владимира Путина. Представляя новый пакет мер по поддержке населения и отраслей в пандемию коронавирусной инфекции нового типа, Путин предложил с 1 июня ввести единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 16 лет. Всего на выплаты могут рассчитывать 27 млн детей. Хотя госканалы сообщили, что заявления будут приниматься с 12 мая, многие граждане не вытерпели и отправились на сайт госуслуг немедленно.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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