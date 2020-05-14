Россиян предупредили о десятках мошеннических сайтах, предлагающих детские пособия

В интернете на фоне перебоев в работе портала госуслуг появились несколько десятков мошеннических сайтов, предлагающих пройти регистрацию для получения «коронавирусных» пособий семьям с детьми, обещанных президентом РФ Владимиром Путиным. Фейковые ресурсы собирают личные данные пользователей или вынуждают их платить несуществующие штрафы и комиссии.

В частности, только в зоне.ru обнаружено почти 30 новых доменов, использующих тему выплаты детских пособий. В их числе домены с вариациями слов gosuslugi, gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie и другие, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на специалистов компаний в области кибербезопасности. При этом многие из этих сайтов пока не имеют никакого содержания – их создатели, видимо, собираются скопировать дизайн оригинального портала госуслуг, когда появится ясность с его наполнением после перебоев в работе ресурса.

Напомним, в работе официального сайта госуслуг после объявления Владимиром Путиным 11 мая о выплатах по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет возникли серьезные сбои. Портал не справлялся с наплавом посетителей, пожелавших немедленно оформить выплату пособий. Дошло до того, что накануне президент РФ раскритиковал работу сайта госуслуг и обратил внимание Минкомсвязи на данную проблему. В ведомстве со своей стороны заявили о рекордной нагрузке на портал за все время существования – сейчас в минуту оформляется более 2 тысяч заявлений по новым детским выплатам. Отметим, что пособие можно оформить до 1 октября, а сами выплаты начнутся с 1 июня.

По словам замгендиректора Infosecurity a Softline Company Игоря Сергиенко, более 70 сайтов, имитирующих портал по предоставлению госуслуг, появились в Сети еще в апреле. Некоторые из них используются для кражи персональных данных или логина и пароля для входа на официальный портал, другие используются для мошенничества с выплатами.

Начальник отдела безопасности «СёрчИнформ» Алексей Дрозд рекомендует проверять название новых доменов в специальных сервисах, которые дают сведения, когда и кем был зарегистрирован домен.

Отмечается, что ссылки на фишинговые сайты обычно распространяются через электронную почту и в соцсетях. Сергиенко рекомендует не переходить по ссылкам из писем и электронных сообщений, а вводить адрес вручную в строке браузера.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 14.05.20

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